مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان .. فيديو

الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الدفاع عن الأوطان يعد من أصول الإيمان، وأن من يخالف ذلك يجهل مبادئ الشرائع السماوية كلها.

وأضاف "علام"، خلال لقائه الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رمضان هو شهر الانتصار على النفس وعلى الأعداء؛ لما فيه من أعمال البر والتقوى والتقرب إلى الله بإخلاص واجتهاد وعمل.

وهنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي قاد البلاد إلى بر الأمان وتقدمت به الدولة تقدما ملحوظا لم نعهده قبل ذلك.

وقدم رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التهنئة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر وأهلها الأمن والسلام.