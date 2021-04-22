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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شمس الكويتية: لا يوجد رجل في الوطن العربي يستحق أتزوجه

الفنانة شمس الكويتية
الفنانة شمس الكويتية

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، لأنه لا يوجد رجل يستحق أن ترتبط به.

وتابعت شمس الكويتية خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" على شاشة "المحور": "اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرنيا".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

 

 

 

 

 

الفنانة شمس الكويتية شمس الكويتية سمة وهبة اخبار التوك شو برنامج العرافة

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