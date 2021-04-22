شمس الكويتية: لا يوجد رجل في الوطن العربي يستحق أتزوجه

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، لأنه لا يوجد رجل يستحق أن ترتبط به.

وتابعت شمس الكويتية خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" على شاشة "المحور": "اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرنيا".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.