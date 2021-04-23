أهالي قرية العزازى فى فاقوس يشكون من أعمدة الإنارة المتهالكة: تعرضنا للخطر

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية، بسبب تهالك أعمدة الإنارة المتهالكة، التى تعرض حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.



ويقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نستغيث نحن سكان العزازى بالمسئولين عن الكهرباء بمحافظة الشرقية من وجود أعمدة كهرباء متهالكة، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة، والمشكلة الأكبر، والتي تسبب خوف وانزعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، خاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على اولادنا من الصعق بالكهرباء، خصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".



وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء بالعزازى لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي، ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسئولين في محافظة الشرقية والكهرباء سرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالى المنطقة.



للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣



اقرأ أيضا:

أهالي كفر سليمان تادروس يستغيثون من تهالك أعمدة الكهرباء.. صور



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.