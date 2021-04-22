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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يدعو إلى تفادي تفاقم الأوضاع بالإقليم بسبب التعنت الإثيوبي

سد النهصة
سد النهصة

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الاقليم بسبب التعنت الاثيوبي، فيما يخص سد النهضة.


وبحث وزير الري السوداني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها، ومجالات الاستثمارات الأمريكية بعد عودة السوان للمجتمع الدولي.


وأشار وزير الري السوداني إلى أن الوقت يمضي دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو المقبل، مما يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطني السودان وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
 

من جانبه، أكد شوكان، تفهمه للموقف السوداني، ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.
 

وأبدى كذلك رغبة  الشركات الأمريكية في الاستثمار في السودان، وتطرق إلى اتجاه بلاده لتعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الافريقي فى المستقبل القريب.

وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس سد النهضة

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