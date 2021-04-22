من خطأ قاتل .. حميد أحداد يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك أمام الإنتاج

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام منافسه الإنتاج الحربي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف اللاعب المغربي حميد أحداد بعد خطأ قاتل من مداف الانتاج الحربي علي فتحي فى رجوع الكرة لحارسه ليستغل أحداد الكرة ويضعها فى شباك فريق الانتاج فى الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وهُزم في مباراتين.

فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز خلالهم في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 9 لقاءات.