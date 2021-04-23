اصحى يا حسين اصحى يا محمد.. حكاية أول مسحراتية في مصر وهذا هو طلبها من الرئيس ..فيديو

بالطبلة والعصا واصحى يانايم وحد الدايم ..هكذا تبدأ دلال عبد القادر أول مسحراتية في مصر عملها كل ليلة من ليالي رمضان وسط فرحة وبهجة المواطنين والأطفال الذين يلتفون حولها.

وروت دلال عبد القادر أول سيدة تعمل في مهنة المسحراتي عن تفاصيل بدايتها العمل مؤكدة أنها أخذت المهنة وراثة بعد وفاة شقيقها حيث انها كانت تعمل معه قليلا ولكنها بدأت بمفردها منذ عام ٢٠١٢.

وتابعت دلال أن أكثر ما تحبه أثناء عملها هم الأطفال قائلة :" بحس بفرحة ما بعدها فرحها يمكن عشان محرومة من الأطفال الصغيرين في بيتي بس انا بحبهم جدا وبحب أفرحهم ويتلفوا حواليا وانا ماشية في الشارع بسحر الناس وأمنيتي أن يفتكروا رمضان بالمسحراتي دايما".

وعن بداية دخولها المهنة أكدت أن الناس لم بتفاجأوا بذلك لأنها ابنة المنطقة والكل يعرفها كما أنها كانت بجوار أخيها قبل أن يتوفى والذي ظل يعمل مسحراتي لمدة ٢٥ عاما قبل وفاته

وأضافت قائلة : "عندي طبلتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة الكبيرة بتاعت اخويا غالية عليا أوي ولا يمكن أفرط فيها أخويا كان يعمل مسحراتي وبعد وفاته فضلنا سنة من غير مسحراتي فقررت أنزل واكمل مكان أخويا لانى كنت بحبه جدا لأنه كان طيب والناس كلها زعلت عليه اوي".



وعن المواقف الغريبة والطريفة قالت دلال :"مرة وقفني واحد راكب عربية غالية جدا وقلت هيراضيني بحاجة كويسة نزل من عربيته وقالي استنى طلع حوالي ربع ساعة وفضلت مستنية تخت قلت ده شكله نسي وفوجئت جاي بيجري عليا وبيديني 5 جنيه".

وحكت موقف طريف آخر قائلة : كان في ولد صغير جه عليا وبيديني جنيه وببقولى نادي باسمي واسم اخويا فداعبته قائلة :"الجنيه هنادي اسمك بس لكن اخوك هنعوز جنيه كمان "؛ وأعطته الجنيه مرة آخرى ونادت باسمه واسم اخوته وأبيه.

أما عن الموقف الأكثر غرابة ؛ فقالت :"فوجئت في أول ليلة ان الناس بيقولولي في حد جه وقال المسحراتية ماتت في حادثة وفي الثلاجة بقالها 3 أيام وبنلم لها فلوس عشان ندفنها" ؛ مضيفة أنها استقبلت الخبر بالضحك واستمرت في عملها دون الاهتمام بهم.

وعن تنظيم يومها في رمضان: قالت إن ابنتها تجهز الطعام في السحور لإخواتها كما أن الجيران والسكان بالمنطقة يقومون بإهدائها الطعام والشراب لكي تتسحر قائلة :"زي ما بسحرهم بيسحروني".

وتابعت: " المسحراتي مراحتش عليه وهيفضل لمليون سنة قدام، لأنه نفحة من نفحات رمضان ومنقدرش نستغنى عنه زيه زي الكنافة والقطايف وفوانيس رمضان والتقشبندي".

وغلبتها الدموع وهي تتحدث .. أقرب الأقربين ينفرون منها لأنها تعمل مسحراتية ولكنها لا تعلم كم الفرحة والبهجة التي تدخله على الناس خاصة الأطفال الذين يلتفون حولها.

وقالت دلال والدموع تتناثر من عينيها :"اختى بتستعر مني مش عارفة ليه هوا انا بشتغل حاجة وحشة لا سمح الله انكسرت وبقيت محرجة من اللي حواليا".

وتابعت :" بستنى الشهر الكريم عشان افرح الناس والأطفال واهي فرصة للمغفرة بتيجى من السنة للسنة مش بشتغل باقي السنة".

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مسؤولي الدولة قائلة :" بدعيلك دايما ياريس ربنا يوفقك ويخليك لينا بس نفسي تقف جنبي وتساعدني عليا ٣٥ الف جنيه ديون وبعت جهاز بنتى ونفسى اسدد الديون اللي عليا لان اللي مدايني عاوز يحبسني ومين يصرف على ولادي".



وأضافت قائلة :" اللي ربنا بيرزق بيه بصرف على ولادي وبسدد الكهربا والمياه نفسي أجوز بنتى وأسدد ديوني".