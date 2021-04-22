أخبار الفن| وفاة مصطفى محرم.. أسباب مشاركة هند صبري في مسلسل هجمة مرتدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو الآتي:

ملوك الجدعنة 10.. ياسمين رئيس في قسم الشرطة للمرة الثانية

تضمنت الحلقة العاشرة من مسلسل ملوك الجدعنة، ذهاب فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) إلى قسم الشرطة، للمرة الثانية، فبعد أن عثرت الشرطة على حشيش في عربة الكبدة الخاصة بعطية (دلال عبد العزيز)، أخذوها إلى القسم، فلم تجد فاتن حرفوش مهربًا سوى الذهاب معها ومساندتها، خاصةً أن (عمرو سعد) لم يكن متواجد هذه اللحظة.

وفاة مصطفى محرم.. العمل الذي رحل قبل تنفيذه

رحل عن عالمنا السيناريست الكبير مصطفى محرم عن عمر يناهز الـ82، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل إليها إلى المستشفى.

بيعرف يضحك.. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة أحمد مالك

نشر الفنان رامز جلال صور جديدة من حلقه اليوم مع الفنان أحمد مالك وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

مؤلف القاهرة كابول: شخصية نبيل الحلفاوي مأخوذة من الروح المصرية الأصيلة

قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إن اهتمام الجمهور بشخصية الفنان نبيل الحلفاوي بمسلسل القاهرة كابول والتعليقات التي يقولها بالعمل، ترجع إلى أنها شخصية مصرية أصيلة.

أسباب مشاركة هند صبري في مسلسل هجمة مرتدة |خاص

كشفت الفنانة هند صبري عن الأسباب التي حمستها للتواجد بمسلسل هجمة مرتدة الذى يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.