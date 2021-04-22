عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة مصطفى محرم.. أسباب مشاركة هند صبري في مسلسل هجمة مرتدة

صدى البلد

 نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو الآتي:

ملوك الجدعنة 10.. ياسمين رئيس في قسم الشرطة للمرة الثانية

تضمنت الحلقة العاشرة من مسلسل ملوك الجدعنة، ذهاب فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) إلى قسم الشرطة، للمرة الثانية، فبعد أن عثرت الشرطة على حشيش في عربة الكبدة الخاصة بعطية (دلال عبد العزيز)، أخذوها إلى القسم، فلم تجد فاتن حرفوش مهربًا سوى الذهاب معها ومساندتها، خاصةً أن (عمرو سعد) لم يكن متواجد هذه اللحظة.

وفاة مصطفى محرم.. العمل الذي رحل قبل تنفيذه

رحل عن عالمنا السيناريست الكبير مصطفى محرم عن عمر يناهز الـ82، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل إليها إلى المستشفى.

بيعرف يضحك.. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة أحمد مالك

نشر الفنان رامز جلال صور جديدة من حلقه اليوم مع الفنان أحمد مالك وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

مؤلف القاهرة كابول: شخصية نبيل الحلفاوي مأخوذة من الروح المصرية الأصيلة

قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إن اهتمام الجمهور بشخصية الفنان نبيل الحلفاوي بمسلسل القاهرة كابول والتعليقات التي يقولها بالعمل، ترجع إلى أنها شخصية مصرية أصيلة.

أسباب مشاركة هند صبري في مسلسل هجمة مرتدة |خاص

كشفت الفنانة هند صبري عن الأسباب التي حمستها للتواجد بمسلسل هجمة مرتدة الذى يعرض في الموسم الرمضاني الحالي. 

الفنان رامز جلال نبيل الحلفاوي دلال عبد العزيز الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل هجمة مرتدة الفنانة هند صبري ياسمين رئيس

ترشيحاتنا

تداول صور قديمة لأطفال يعبثون فى شريط سكة حديد قديم وغير مستخدم بسوهاج

البنك المركزي يشدد على البنوك عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة للتعامل مع الشكاوى

إصابة 29 ضابطا واعتقال المئات في احتجاجات بألمانيا

ذكرى انتصار العاشر من رمضان| ليلة بكى فيها قادة إسرائيل من الخوف

المقاولون يفوز على وادي دجلة 1-0 بالدوري

وزير الأوقاف : افتتاح 1383 مسجدًا في أقل من 8 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الحجز من الخميس المقبل.. مواعيد قطارات عيد الفطر المبارك 2021

كواليس طرد محمد طلعت عقب استبداله أمام الزمالك

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ