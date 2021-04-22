حمدي رزق: مسلسل الاختيار 2 نجح بنسبة 100%

الاختيار 2

وجه الإعلامي حمدي رزق، التهنئة للشعب المصري بمناسبة يوم العاشر من رمضان و الانتصار الكبير الذى حقق فى مثل هذا اليوم، وقدم التحية للشهيد المصري و العربي فى هذا الانتصار.



وأضاف خلال مداخلة على قناة سكاى نيوز عربية، أن مسلسل الاختيار 2، نجح بنسبة 100%، والمخرج بيتر ميمي نجح فى الجزء الأول و الثاني.



وأشار إلى أن المخرج يصنع أعمال درامية تقرأ الأحداث التى نعيشها الأن برؤية درامية.



ولفت إلى أن الشارع المصري خلى من المواطنين فى الحلقة الأخيرة من المسلسل فى الجزء الأول، وذلك حلقة استشهاد البطل أحمد المنسي.



وكشف أن الحلقة الخامسة من المسلسل فى الجزء الثاني ولحظات فض رابعة لاحظ انتباه المواطنين بالكامل.



وأشارت إلى أن المسلسل يذهب لـ الرواية الحقيقية، ومن يشكك فى المسلسل هم أشخاص معروفون.

وأكد أن الجماعة الإرهابية يريدون تحويل الأشياء الإجرامية التى يرتكبونها لـ أعمال مظلومية.

