مايا مرسي: مفاجأة للمرأة خلال الفترة المقبلة

القومى للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومة للمرأة، إنه تم انتخاب مصر لعضوية لجنة وضعية المرأة و المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك تواجد عالمى للمرأة المصري، وهذا شئ مشرف.



ولفت إلى أننا فى العصر الذهبي، والمرأة مجودة على الملف الدولي، ومصر من الدول السباقة التى تقدم التقارير الخاصة بها فى هذا المجال.



وأشار إلى أن، تواجد مصر فى المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة، شئ مبشر، ومصر تتحرك بهف أساسي هو الحق فى التنمية.



وتابعت أن هناك قرارا بفتح جميع الأعمال للمرأة، موضحة أن هذا القرر يتم المحاربة عليه من 2013.



وكشفت أن الفترة المقبلة سيكون هناك أشياء جديدة، وسيتم مشاهدة المراة فى مواقع عملية جديدة، بأماكن لم تعمل فيها من قبل".



