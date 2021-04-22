محافظة القاهرة تعلن التشغيل الفعلي لأول فرن صديق للبيئة بقرية الفواخير.. صور
أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة ميدانية لقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة معلنة بدء التشغيل الفعلى لأول فرن بالقرية يعمل بالغاز الطبيعى وبولاعات ذاتية حيث تعد هذه الأفران صديقة للبيئة ، وتابعت التشغيل الفعلى على الطبيعة للوقوف على ماتم من اجراءات والاطمئنان على ان التشغيل قد تم بشكل أمن والوقوف على نسبة تنفيذ توصيل المرافق لباقى الافران.
أكدت نائب محافظ القاهرة على تكثيف الجهود وضغط الاجراءات المتعلقة بتطوير قرية الفواخيرلتذليل اى عقبات مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة وتقنيين اوضاع فنانو هذه الحرفة هذا فى إطار السعى لتحقيق نقلة تراثية وحضارية إلى جانب تحقيق امال العاملين بها والذين يعتزون جدا بمهنتهم الراقية والتى يطلق عليها «جواهرجية الطين» والتى تتمثل فى تقنيين اوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات تؤمن موقفهم القانونى إلى جانب توصيل المرافق «مياه وغاز وكهرباء وصرف » لإمكانية تركيب افران غاز بديلا عن الافران البدائية التى يعملون من بها إلى جانب الترويج لمنتجاتهم وتنشيط حركة البيع والشراء.
وصرحت بانه جارى العمل على تركيب باقى الافران على التوالى و متابعة التنسيق مع شركات المرافق لتسريع اجراءات التعاقد لاهالينا من من منتفعى تلك الفواخير ووجهت بضرورةرفع كفاءة قرية الفواخير من حيث الانارة وتركيب اللاند سكيب وتحسين المظهرالجمالى ورفع مستوى النظافة.
كما وجهت بعمل مقاعد ولاند سكيب وبرجولات خشبية بتصميمات جمال وعمل نافورة بمدخل القرية و عمل معرض مفتوح بالاضافة إلى ضرورة وجود وعمل ساحة انتظار للسيارات والحافلات الخاصة بالسائحين .
فى سياق متصل عقدت نائب المحافظ اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لمناقشة تطوير قرية الفواخير لاستكمال مابدأته نائب المحافظ من تبنى كامل لملف هذا المشروع الهام.
وأكدت خلال الاجتماع على تذليل وانهاء اى عقبات او مشاكل خاصة بالقرية وايجاد الحلول المثلى لها كما وجهت بأنشاء مول او اتيليه لعرض منتجات القرية بشكل حضارى وراقى وبشكل يليق مع قيمة هذا النوع النادر من الفن.
كما تم التوجيه بأهمية عرض هذه المنتجات «اون لاين» عن طريق الانترنت وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء بالقرية وزيادة الاقبال عليها و ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة للتنسيق بوضع القرية ضمن المزارات الخاصة بالرحلات وتشجيع الجروبات السياحية على زيارة القرية لتنشيط حركة البيع والشراء وللترويج السياحى.
واشارت إلى كيفية عرض المنتجات على مدار ٢٤ساعة وضرورة اختيار لايت سيستم يتناسب مع كل التوقيتات لامكانية ظهور المنتج بشكل واضح ولفتت نائب المحافظ إلى ان هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة نظرا لوجوده بالقرب من مجمع الاديان ومتحف الحضارات.
وأشارت إلى انه تم عمل موقع الكترونى يسمى ايادى مصر كمنحة من وزارة التنمية المحلية للمساعدة والتشجيع وتوصيل المنتج إلى السوق الاقليمى والمحلى.
وقد أكدت م. جيهان عبدالمنعم على انها تولى كل الاهتمام لهذا المشروع وتتابع اجراءات استكمال توصيل جميع المرافق «مياه _غاز_كهرباء_صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز والولاعات لباقى الوحدات بقرية الفواخير.
كما تتابع مع اللواء خالدشحاته رئيس حى مصرالقديمة و العميدماجد فوزى المسؤل عن متابعة ملف قرية الفواخير بالمنطقة اجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران إلى جانب بذل كافة الجهود لنهو كافة الاعمال بأسرع وقت ممكن وضرورة تذليل اى معوقات من شأنها تعطيل اعمال التطوير والتى تشمل ايضا تعلية سور القرية وتوفير امن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز الكنولوجى.
رافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة والعميد ماجد فوزى المشرف على مشروع الفواخير بالمنطقةالجنوبية وبعض الادارات المعنية والتنفيذية ومحمد مندور الفنان التشكيلي العالمي و سامح اسماعيل المدير الفني لمجمع الفنون جامعه حلوان.