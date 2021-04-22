محافظة القاهرة تعلن التشغيل الفعلي لأول فرن صديق للبيئة بقرية الفواخير.. صور

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة ميدانية لقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة معلنة بدء التشغيل الفعلى لأول فرن بالقرية يعمل بالغاز الطبيعى وبولاعات ذاتية حيث تعد هذه الأفران صديقة للبيئة ، وتابعت التشغيل الفعلى على الطبيعة للوقوف على ماتم من اجراءات والاطمئنان على ان التشغيل قد تم بشكل أمن والوقوف على نسبة تنفيذ توصيل المرافق لباقى الافران.

أكدت نائب محافظ القاهرة على تكثيف الجهود وضغط الاجراءات المتعلقة بتطوير قرية الفواخيرلتذليل اى عقبات مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة وتقنيين اوضاع فنانو هذه الحرفة هذا فى إطار السعى لتحقيق نقلة تراثية وحضارية إلى جانب تحقيق امال العاملين بها والذين يعتزون جدا بمهنتهم الراقية والتى يطلق عليها «جواهرجية الطين» والتى تتمثل فى تقنيين اوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات تؤمن موقفهم القانونى إلى جانب توصيل المرافق «مياه وغاز وكهرباء وصرف » لإمكانية تركيب افران غاز بديلا عن الافران البدائية التى يعملون من بها إلى جانب الترويج لمنتجاتهم وتنشيط حركة البيع والشراء.

وصرحت بانه جارى العمل على تركيب باقى الافران على التوالى و متابعة التنسيق مع شركات المرافق لتسريع اجراءات التعاقد لاهالينا من من منتفعى تلك الفواخير ووجهت بضرورةرفع كفاءة قرية الفواخير من حيث الانارة وتركيب اللاند سكيب وتحسين المظهرالجمالى ورفع مستوى النظافة.

كما وجهت بعمل مقاعد ولاند سكيب وبرجولات خشبية بتصميمات جمال وعمل نافورة بمدخل القرية و عمل معرض مفتوح بالاضافة إلى ضرورة وجود وعمل ساحة انتظار للسيارات والحافلات الخاصة بالسائحين .

فى سياق متصل عقدت نائب المحافظ اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لمناقشة تطوير قرية الفواخير لاستكمال مابدأته نائب المحافظ من تبنى كامل لملف هذا المشروع الهام.

وأكدت خلال الاجتماع على تذليل وانهاء اى عقبات او مشاكل خاصة بالقرية وايجاد الحلول المثلى لها كما وجهت بأنشاء مول او اتيليه لعرض منتجات القرية بشكل حضارى وراقى وبشكل يليق مع قيمة هذا النوع النادر من الفن.

كما تم التوجيه بأهمية عرض هذه المنتجات «اون لاين» عن طريق الانترنت وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء بالقرية وزيادة الاقبال عليها و ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة للتنسيق بوضع القرية ضمن المزارات الخاصة بالرحلات وتشجيع الجروبات السياحية على زيارة القرية لتنشيط حركة البيع والشراء وللترويج السياحى.

واشارت إلى كيفية عرض المنتجات على مدار ٢٤ساعة وضرورة اختيار لايت سيستم يتناسب مع كل التوقيتات لامكانية ظهور المنتج بشكل واضح ولفتت نائب المحافظ إلى ان هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة نظرا لوجوده بالقرب من مجمع الاديان ومتحف الحضارات.

وأشارت إلى انه تم عمل موقع الكترونى يسمى ايادى مصر كمنحة من وزارة التنمية المحلية للمساعدة والتشجيع وتوصيل المنتج إلى السوق الاقليمى والمحلى.

وقد أكدت م. جيهان عبدالمنعم على انها تولى كل الاهتمام لهذا المشروع وتتابع اجراءات استكمال توصيل جميع المرافق «مياه _غاز_كهرباء_صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز والولاعات لباقى الوحدات بقرية الفواخير.

كما تتابع مع اللواء خالدشحاته رئيس حى مصرالقديمة و العميدماجد فوزى المسؤل عن متابعة ملف قرية الفواخير بالمنطقة اجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران إلى جانب بذل كافة الجهود لنهو كافة الاعمال بأسرع وقت ممكن وضرورة تذليل اى معوقات من شأنها تعطيل اعمال التطوير والتى تشمل ايضا تعلية سور القرية وتوفير امن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز الكنولوجى.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة والعميد ماجد فوزى المشرف على مشروع الفواخير بالمنطقةالجنوبية وبعض الادارات المعنية والتنفيذية ومحمد مندور الفنان التشكيلي العالمي و سامح اسماعيل المدير الفني لمجمع الفنون جامعه حلوان.

175847899_1808511482661514_5640360271424799589_n

176087080_1808511229328206_6993420918732817089_n

176472044_1808510879328241_4570168579355758889_n

176525243_1808510589328270_6155575372347641174_n

176532914_1808511352661527_7955342108331432322_n

176644441_1808510812661581_945506517837617657_n

176752006_1808510965994899_570428631093787463_n

176769630_1808510385994957_250335421802341088_n

176794134_1808510342661628_4855950674384688270_n

176802848_1808510452661617_3905450039202768630_n

176845290_1808510239328305_1625997194378719358_n

176900696_1808510662661596_2794533696019325163_n

176930344_1808510732661589_562518534789616504_n

176986458_1808510299328299_85310975783786230_n

176994430_1808511025994893_3240789818112021419_n

177333621_1808510182661644_3333236164898666479_n

177452124_1808511092661553_8900165523949281481_n

177476368_1808510119328317_1941524407471454850_n

177545341_1808511175994878_2956203501015832833_n