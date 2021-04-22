نصر سالم: التنمية التي تحدث في مصر امتداد لانتصارات حرب أكتوبر.. فيديو

التنمية التي تحدث في مصر

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التنمية التي تحدث في مصر حاليا هي امتداد لانتصارات حرب أكتوبر.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التنمية التي تحدث في مصر حاليا لم تشهدها البلاد في أي فترة من الفترات وهي امتداد لروح حرب أكتوبر"، لافتا: "الشعب المصري هو خير أجناد الأرض وهو تكليف وليس تشريفا".



وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: "الشعب المصري رفض الهزيمة في 1967.. والشعب هو الذي يصنع الزعماء وهو صاحب النصر، والجيش رأس حربة للشعب المصري".



وأوضح: "الجيش المصري ربنا خلقه من أجل حرية الشعب المصري، ولكي يعيش الشعب حياة كريمة"، متابعا: "قيمة الجيش أن يرى الشعب من خلفه سعيدا ويعيش في أمن واستقرار".



