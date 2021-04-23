لرفع المهارة الإكلينيكية للطبيب.. محمد فوزي يكشف الهدف من المدينة الطبية

وزارة الصحة

قال الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن وزارة الصحة عقدت اجتماعا لبحث إنشاء المدينة الطبية للمعاهد القومية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المدينة تقوم على تطوير و التدريب، فى جميع التخصصات الخاصة بالخدمة الطبية.



ولفت إلى أن هذا سيكون متاح لجميع الأطباء التابعين لوزارة الصحة، وسيكون هناك دورات تدريبية وتدريب مهني، وذلك لرفع المهارة الإكلينيكية للطبيب المصري قبل مزاولة المهنة.



وأشار إلى أن، المدنية ستم 9 معاهد، وأن جميع الأطباء سيأتون للمدنية للتدريب، معلقًا : " الكل هيعدى وكلا فى تخصصه".



وكشف أن المدينة سينتج عنها الممارسة الأمنة للطب، و الطبيب سيكون لديه الخبرات.



