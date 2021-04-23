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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة : تنسيق مع السياحة لوضع قرية الفواخير ضمن خريطة المزارات

صدى البلد

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لوضع قرية الفواخير ضمن المزارات الخاصة بالرحلات وتشجيع الجروبات السياحية على زيارة القرية لتنشيط حركة البيع والشراء وللترويج السياحى.

وأكدت على عرض هذه المنتجات «أون لاين» عن طريق الانترنت وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء بالقرية وزيادة الاقبال عليها و ضرورة 

واشارت إلى كيفية عرض المنتجات على مدار ٢٤ساعة وضرورة اختيار لايت سيستم يتناسب مع كل التوقيتات لامكانية ظهور المنتج بشكل واضح ولفتت نائب المحافظ إلى أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة نظرا لوجوده بالقرب من مجمع الاديان ومتحف الحضارات.

وأشارت إلى أنه تم عمل موقع الكترونى يسمى ايادى مصر كمنحة من وزارة التنمية المحلية للمساعدة والتشجيع وتوصيل المنتج إلى السوق الاقليمى والمحلى.

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أجرت  زيارة ميدانية لقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة معلنة بدء التشغيل الفعلى لأول فرن بالقرية يعمل بالغاز الطبيعى وبولاعات ذاتية حيث تعد هذه الافران صديقة للبيئة ، وتابعت التشغيل الفعلى على الطبيعة للوقوف على ماتم من اجراءات والاطمئنان على ان التشغيل قد تم بشكل أمن والوقوف على نسبة تنفيذ توصيل المرافق لباقى الافران.

أكدت نائب محافظ القاهرة على تكثيف الجهود وضغط الاجراءات المتعلقة بتطوير قرية الفواخيرلتذليل اى عقبات مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة وتقنيين اوضاع فنانو هذه الحرفة هذا فى إطار السعى لتحقيق نقلة تراثية وحضارية إلى جانب تحقيق امال العاملين بها والذين يعتزون جدا بمهنتهم الراقية والتى يطلق عليها «جواهرجية الطين» والتى تتمثل فى تقنيين اوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات تؤمن موقفهم القانونى إلى جانب توصيل المرافق «مياه وغاز وكهرباء وصرف » لإمكانية تركيب افران غاز بديلا عن الافران البدائية التى يعملون من بها إلى جانب الترويج لمنتجاتهم وتنشيط حركة البيع والشراء.

ت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قرية الفواخير الغاز الطبيعى

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