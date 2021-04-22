الزمالك يواصل تصدره لـ الدوري بفوزه 2-0 على الإنتاج الحربي

مباراة البطاقات الحمراء

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي فى الدقيقة 21 من زمن المباراة من ضربة جزاء ، وأضاف الهدف الثاني حميد أحداد فى الدقيقة 40.

الزمالك رفع رثيده من النقاط الى 36 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 9 لقاءات.

الشوط الأول ..

وبدأت أحداث المباراة بضغط قوي من لاعبي الإنتاج الحربي على دفاعات الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر ، وسط محولات على استحياء من لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة الثامنة محاولة اختراق من لاعب الإنتاج محمود البدري وتوغل داخل منطقة الجزاء وعرضية أرضية لم تجد متابعة سوى من طارق حامد يشتتها لحظة خروج ابوجبل للإمساك بها.

وجائت الدقيقة 22 لتشهد تسجيل الهدف الأول للزمالك عن طريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي بعد احتساب حكم اللقاء محمد معروف ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد احتساب لمسة يد على علي فتحي لاعب الانتاج الحربي .

وشهدت الدقيقة 31 هجمة مرتدة للإنتاج الحربي تنتهي بعرضية من الجانب الأيمن يخطئ ابوجبل في التعامل معها لتصل عند محمد طلعت ليلعبها برأسه لكن كرته كانت ضعيفة لينقذها الونش من على خط المرمى.

وفى الدقيقة 40 سجل حميد أحداد الهدف الثاني بعد عرضية أرسلها عبد الشافي أخطا في التعامل معها علي فتحي ليستغلها حميد أحداد ويسدد الكرة في المرمى الخالي من الحارس.

الشوط الثاني ..

بدأ الشوط الثاني بضغط من لاعبي الاناجح الحربي من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق أمام الزمالك، إلى ان جائت الدقيقة 51 من زمن اللقاء لتشهد إشهار البطاقة الحمراء مباشرة فى وجه مدافع الزمالك محمد عبد الغني من حكم اللقاء أمين عمر عقب تدخل عنيف على قدم لاعب الانتاج الحربي محمد سوستة.

وشهدت الدقيقة 61 كرة مقطوعة من دفاع الإنتاج تصل عند بنشرقي يمررها لأحميد أحداد يسددها قوية لكن كرته تخرج أعلى مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 78 الحكم يشهر بطاقة صفراء لأسامه نبيه واعتراض من الجهاز الفني للزمالك على قرار الحكم، بعدها أمين عمر يقوم بطرد محمد طلعت لاعب الإنتاج بعد أن أشهر له البطاقة الحمراء مباشرة بعد تبديله إثر مشادة مع جهاز الزمالك.

وأهدر سيف الدين الجزيري هجمة مرتدة للزمالك بعد أن تصدى حارس الانتاج خرج وتصدى للكرة بصورة رائعة أمام سيف الجزيري، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.