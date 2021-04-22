عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة البطاقات الحمراء

الزمالك يواصل تصدره لـ الدوري بفوزه 2-0 على الإنتاج الحربي

الزمالك والانتاج
الزمالك والانتاج

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد  فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

 

سجل أهداف الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي فى الدقيقة 21 من زمن المباراة من ضربة جزاء ، وأضاف الهدف الثاني حميد أحداد فى الدقيقة 40.

 

الزمالك رفع رثيده من النقاط الى 36 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 9 لقاءات. 

 

الشوط الأول ..

وبدأت أحداث المباراة بضغط قوي من لاعبي الإنتاج الحربي على دفاعات الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر ، وسط محولات على استحياء من لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف التقدم.  

وشهدت الدقيقة الثامنة محاولة اختراق من لاعب الإنتاج محمود البدري وتوغل داخل منطقة الجزاء وعرضية أرضية لم تجد متابعة سوى من طارق حامد يشتتها لحظة خروج ابوجبل للإمساك بها.

 

وجائت الدقيقة 22 لتشهد تسجيل الهدف الأول للزمالك عن طريق الدولي المغربي  أشرف بن شرقي  بعد احتساب حكم اللقاء  محمد معروف ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد احتساب لمسة يد على علي فتحي لاعب الانتاج الحربي .

 

وشهدت الدقيقة 31 هجمة مرتدة للإنتاج الحربي تنتهي بعرضية من الجانب الأيمن يخطئ ابوجبل في التعامل معها لتصل عند محمد طلعت  ليلعبها برأسه لكن كرته كانت ضعيفة لينقذها الونش من على خط المرمى.

 

وفى الدقيقة 40 سجل حميد أحداد الهدف الثاني بعد عرضية أرسلها عبد الشافي أخطا في التعامل معها علي فتحي ليستغلها حميد أحداد ويسدد الكرة في المرمى الخالي من الحارس.

 

الشوط الثاني ..

بدأ الشوط الثاني بضغط من لاعبي الاناجح الحربي من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق أمام الزمالك، إلى ان جائت الدقيقة 51 من زمن اللقاء لتشهد إشهار البطاقة الحمراء مباشرة فى وجه مدافع الزمالك محمد عبد الغني من حكم اللقاء أمين عمر عقب تدخل عنيف على قدم لاعب الانتاج الحربي محمد سوستة.

 

وشهدت الدقيقة 61 كرة مقطوعة من دفاع الإنتاج تصل عند بنشرقي يمررها لأحميد أحداد يسددها قوية لكن كرته تخرج أعلى مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب.

 

وفى الدقيقة 78  الحكم يشهر بطاقة صفراء لأسامه نبيه واعتراض من الجهاز الفني للزمالك على قرار الحكم، بعدها أمين عمر يقوم بطرد محمد طلعت لاعب الإنتاج بعد أن أشهر له البطاقة الحمراء مباشرة بعد تبديله إثر مشادة مع جهاز الزمالك.

 

وأهدر سيف الدين الجزيري هجمة مرتدة للزمالك  بعد أن تصدى حارس الانتاج خرج وتصدى للكرة بصورة رائعة أمام سيف الجزيري، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

 

الدوري المصري الانتاج الحربى نادي الزمالك طارق حامد أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

تداول صور قديمة لأطفال يعبثون فى شريط سكة حديد قديم وغير مستخدم بسوهاج

البنك المركزي يشدد على البنوك عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة للتعامل مع الشكاوى

إصابة 29 ضابطا واعتقال المئات في احتجاجات بألمانيا

ذكرى انتصار العاشر من رمضان| ليلة بكى فيها قادة إسرائيل من الخوف

المقاولون يفوز على وادي دجلة 1-0 بالدوري

وزير الأوقاف : افتتاح 1383 مسجدًا في أقل من 8 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الحجز من الخميس المقبل.. مواعيد قطارات عيد الفطر المبارك 2021

كواليس طرد محمد طلعت عقب استبداله أمام الزمالك

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ