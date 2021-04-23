السياحة : الدولة تقدم الدعم للقطاع بسبب فيروس كورونا

ارتفاع إصابات كورونا

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة و الآثار، إن الدولة تقدم دعم للقطاع السياحي، ولذلك بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت جميع دول العالم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر من الدول القليلة التى بها نسبة سياحة رغم كورونا.



ولفتت إلى أن القطاع السياحى من أكثر القطاعات التى تتعرض لـ مخاطر كورونا، وذلك بسبب التعامل مع السائحين.



وأشارت إلى أن، الدولة وفرت التطعيمات لـ المرشدين السياحيين، وذلك لآن هناك تعامل بشكل يومي مع السائحين.



وفى نفس السياق أوضحت أن وزارة السياحة تقوم بعمل مشروعات و افتتاحات و اكتشافات جديدة، مؤكدة أن الوزارة ستفاجأ الشعب المصري بأشياء كثيرة، وأن ثقف التوقعات لـ المواطنين يعلى، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك أشياء جديدة و سعيدة للمصريين.



