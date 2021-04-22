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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 45178 إصابة جديدة و2027 حالة وفاة بـ كورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، تسجل 45178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و 2027 حالة وفاة جديدة.

من ناحية أخرى، أعلنت فرنسا اليوم الخميس، فرض قيود صارمة على القادمين من البرازيل والهند وتشيلي وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، إنه سيتم فرض حجر صحي لمدة 10 أيام اعتبارًا من السبت المقبل، على القادمين من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا والهند.

كما أكد أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 1500 يورو لمخالفي الحجر الصحي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس طمأن في وقت سابق، المواطنين، قائلا إن ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفهم في ظلّ "انخفاض حقيقي في انتشار العدوى منذ عشرة أيام".

وأكد في مؤتمر صحفي أن فرنسا بلغت أيضاً "ذروة حالات العلاج في المستشفيات".
 

الصحة البرازيلية فيروس كورونا فرنسا وزير الداخلية الفرنسي الحجر الصحي

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