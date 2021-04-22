مشهد صادم.. وفاة حبيبة في الحلقة 11 من ملوك الجدعنة

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديوهات عبر خاصة الاستوري على حسابها على تطبيق انستجرام، كشفت فيها عن مفاجأة من الحلقة 11 لمسلسل ملوك الجدعنة المقرر إذاعتها الجمعة على شاشة التلفزيون.

مشهد وفاة حبيبة

وفاة حبيبة في ملوك الجدعنة

انتهت الحلقة 10 من مسلسل ملوك الجدعنة بتسليط عنتر بلطجي الحارة مجموعة من النساء على نجلاء شقيقة سفينة واقتحمن منزلها واعتدين عليها وعلى ابنتها حبيبة التي سقطت مغشيا عليها وتنزف من دماغها ونقلتها الإسعاف إلى المستشفى في حالة خطرة. في ظل غياب سرية وسفينة عن الحارة.

أظهرت الفيديوهات وفاة حبيبة في الحلقة الجديدة من ملوك الجدعنة متأثرة بإصابتها، ما يحول مسار الأحداث وينذر بمزيد من مشاهد الإثارة والأكشن على المسلسل الذي بدء بقوة منذ حلقته الأول ويتخلله العديد من المشاهد الكوميدية والاجتماعية الخفيفة.

تظهر ياسمين رئيس في مشهد وفاة حبيبة وهي تقوم بتغسيلها وتحضيرها قبل جنازتها، ثم يحمل مصطفى شعبان وعمرو سعد نعشها فيما تبدو على رانيا يوسف الانهيار التام.

ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم دلال عبد العزيز، يوسف شعبان، سماء إبراهيم.

تلعب دور الطفلة حبيبة ابنة نجلاء شقيقة سفينة، كارما موسى ابنة مخرج ملوك الجدعنة أحمد خالد موسى، وتألقت في الحلقات الـ10 الأولى في المسلسل الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا هذا العام.