السيطرة على حريق هائل بعمارة شلبي بمدينة دمنهور

حريق هائل في دمنهور

تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل إثر كسر ماسورة غاز ٤ بوصة، بجوار عمارة شلبي بمدينة دمنهور، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق إثر كسر ماسورة غاز بجوار عمارة شلبي بمدينة دمنهور.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية و الإسعاف إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق والسيطرة عليه دون حدوث خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق عمارة شلبي بمدينة دمنهور



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