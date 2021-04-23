عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في دمنهور

السيطرة على حريق هائل بعمارة شلبي بمدينة دمنهور

حريق عمارة شلبي بمدينة
حريق عمارة شلبي بمدينة دمنهور

 

تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل إثر كسر ماسورة غاز ٤ بوصة، بجوار عمارة شلبي بمدينة دمنهور، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق إثر كسر ماسورة غاز بجوار عمارة شلبي بمدينة دمنهور.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية و الإسعاف إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق والسيطرة عليه دون حدوث خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حريق عمارة شلبي بمدينة دمنهور 


اقرأ أيضا :- الخُنيني والفاتورة..أشهر الأكلات الشعبية على مائدة أهالي رشيد في رمضان


 

حريق عمارة شلبي مدينة دمنهور الحماية المدينة امن البحيرة حوادث البحيرة

موضوعات متعلقة

حرب أهلية الحلقة 10 : نور تترك منزل مريم بسبب تمارا

محافظة القاهرة تعلن التشغيل الفعلي لأول فرن صديق للبيئة بقرية الفواخير.. صور

ترشيحاتنا

نائب رئيس الزمالك يزف بشري ساره لـ فريق اليد عقب التتويج بدوري المحترفين

وزنها نصف طن.. اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية وإبطال مفعولها في ألمانيا

بسبب كورونا.. كندا تعلق الرحلات الجوية مع الهند وباكستان

التصعيد لأعلى المستويات.. نائب رئيس الزمالك يكشف عن رسالته للاعبي الفريق وموقف النادي من أزمة فريق 99

كيف مات النبي.. ومكان وطريقة دفنه

غرق زورق على متنه 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.. والعثور على 10 جثث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مع اقتراب موعد الملء الثاني.. تحركات مصرية سودانية لحل أزمة سد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ