معهد البساتين : مصر تقدمت عالميًا فى صناعة الزيتون

صناعة الزيتون

قال الدكتور محمد عبد الشكور، رئيس قسم بحوث الزيتون بمعهد البساتين، إن مصر تقدمت عالميًا فى صناعة الزيتون، وهذا الأمر غاية فى الأهمية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن شركة الريف المصري تتفق على توريد84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.



ولفت إلى أنهم يتواصلون مع الأهالى لمعرفتهم طربقة الزراعة، وأنهم يذهبون للمواطنين مرتين فى الأسبوع وذلك من أجل توعية المواطنين.



