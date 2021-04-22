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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يفوز على وادي دجلة 1-0 بالدوري

صدى البلد

انتهت مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة فوز المقاولون بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

بدأ اللقاء بضغط كبير من قبل لاعبي نادي المقاولون العرب من أجل إحراز الهدف الأول فى شباك نادي وادي دجلة.

 

واصل لاعبو نادي المقاولون العرب الضغط من أجل إحراز الهدف الاول من أجل خطف النقاط الثلاث وتحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري.

 

استحوذ لاعبو نادي وادي دجلة على الكرة فى وسط الملعب دون خطورة تذكر على شباك محمود أبو السعود حارس مرمي نادي المقاولون العرب.

 

في الدقيقة 35 صوب محمد سمير تصويبة قوية تصدي لها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجله، الذي تفوق في إبعادها خارج الشباك .

 

وصوب عبدالله ياسين لاعب نادي المقاولون العرب تصويبة قوية مرت بجوار عارضة محمد عبدالمنصف.

 

حاول لاعبو الفريقين تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

 

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون الى النقطة ١٨ ويحتل المركز الثالث عشر، بينما ظل وادي دجلة في المركز السادس عشر.

 

وجاء التشكيل الرسمي لنادي المقاولون العرب كالتالي:


حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

الدفاع: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي

الوسط: محمد رزق، يوسف الجوهري، محمد مجلي

الهجوم:لويس إدوار، كريم مصطفى، عبد الله ياسين

 

على الجانب الآخر أعلن ماريو سالاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض مباراة المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة لمباراة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع :إسحاق بعقوبو، محمود مرعي، إبراهيم ريعو، بسام وليد.

خط الوسط: جورجينيو، محمد عبد العاطي، أحمد مجدي

الهجوم: محمد هلال، كريم الدبيس، صلاح أمين

المقاولون العرب وادي دجلة محمد سمير

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