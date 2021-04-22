ليستر يقسو على ويست بروميتش بثلاثية نظيفة فى الدوري الإنجليزي

أوقف ليستر سيتي صحوة وست بروميتش وفاز عليه 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليستر عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 23، قبل أن يضيف جوني إيفانز الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 36 سجل كليتشي إيهانشو الهدف الثالث لليستر سيتي، الذي أنهى الأمور لصالحه منذ الشوط الأول.

ورفع ليستر سيتي، الذي يمر بمرحلة جيدة خاصة عقب تأهله لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.

على الجانب الأخر، تلقى وست بروميتش أول هزيمة له بعد فوزين متتاليين، على حساب كل من تشيلسي 5 / 2 وساوثهامبتون 3 / صفر، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).