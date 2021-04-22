إصابة 29 ضابطا واعتقال المئات في احتجاجات بألمانيا

نشرت شرطة برلين أرقامًا محدثة من احتجاجات الأربعاء، وتقدر أنه تم اعتقال 231 شخصًا لخرقهم القيود المتعلقة بالفيروسات.

ويواجه مائة شخص تهماً من بينها جرائم مقاومة الاعتقال والاعتداء على ضباط الشرطة.



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وقالت إدارة الشرطة في بيان صدر يوم الخميس "أصيب 29 فردا بجروح خلال نشر الشرطة، واضطر ضابط شرطة إلى إنهاء نوبته قبل الأوان".



وتمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل، والذي يقترح `` اعلان الطوارئ '' للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا - كوفيد 19، من قبل مجلسي البرلمان الفيدرالي ووقعه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ومن المقرر أن يصبح قانونًا في الأيام المقبلة.