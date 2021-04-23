تنفيذا لتكليفات الرئيس.. "الهجرة" تنظم ندوة "اتكلم عربي وعيشها بالمصري"

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الخميس، ندوة افتراضية عبر تطبيق (clubhouse) بعنوان "اتكلم عربي وعيشها بالمصري"، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".



وأوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن ندوة "اتكلم عربي وعيشها بالمصري" تأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الهوية المصرية والوطنية، من خلال تعريف أبنائنا المصريين بالخارج بالعادات والتقاليد المصرية وكذلك المناسبات الخاصة بنا، لمواجهة حرب طمس الهوية التي تواجهها مصر والمنطقة.



وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه يجتمع هذا العام، خلال نفس الفترة، مناسبات عديدة، وهي "شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وذكرى العاشر من رمضان (حرب أكتوبر)".



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تعمل باستمرار على التواصل مع المصريين بالخارج باختلاف شرائحهم، لافتة إلى أنه تمت الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا في ظل انتشار جائحة "كورونا" في العالم.



وشارك في الندوة وزيرة الهجرة بحضور الكاتب الكبير مدحت العدل، والداعية والإعلامي مصطفى حسني، والإعلامية والنائبة دينا عبد الكريم، والشاعر والباحث رمزي بشارة، بجانب ٦ من أبناء المصريين بالخارج، وأدار الندوة الإعلاميان محمد فتحي وشيرين عويس.