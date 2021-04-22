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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: نحرص على إنشاء دور العبادة وغرس قيم التسامح والمؤاخاة

صدى البلد

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي حرص المحافظة على إنشاء دور العبادة وتقديم التسهيلات وإزالة جميع العقبات حتى يتسنى للمواطنين أداء العبادات وممارسة الشعائر الدينية، وغرس قيم التسامح والمؤاخاة، وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.


وأشار المحافظ إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم العظيم، الذي يخلد ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين، حين دافع جنودنا البواسل عن تراب الوطن أثناء صيامهم لهذه الأيام المباركة، متمنياً لمصرنا الحبيبة دوام الانتصارات والأمجاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى - دائماً - إلى بناء دولة حديثة قوية متطورة عن طريق تذليل الصعوبات وتسخير الإمكانيات لتحقيق التطوير والتجديد والحداثة، داعياً المولي - عز وجل - أن يديم على مصرنا الرخاء والنماء والتطور. 


جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمحافظ، مسجد الرحمة بمنطقة الاستاد بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والشيخ عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.


يذْكَر أن المسجد الرحمة تم بناؤه على الطراز المعماري الإسلامي الحديث على مساحة إجمالية 1700 متر مربع؛ ليتسع إجمالاً من الداخل والخارج لـ 1400 مصل، استغرق بناؤه ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية للأرض والبناء بلغت 50 مليون جنيه، إذ يتكون المسجد من ساحة خارجية مخصصة للصلاة على مساحة 1200 متر مربع وتتسع لـ 300 ضيف ومصل (رجال) يتسع لـ 450 مصليا، إلى جانب مصلى للسيدات يتسع لـ 200 مصلية، بالإضافة إلى مصعدين كهربائيين للربط بين الأدوار، ويعلوا المبني منارتان، ارتفاع كل منهما 37 مترا، يتوسطهما قبة مركزية ارتفاعها 20 مترا، بقطر 7 أمتار.

حافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدين الإسلامي إنشاء دور العبادة العاشر من رمضان الأوقاف

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