لمحبي الـ هاتشباك .. كيا تكشف عن نسخة جديدة من سيراتو الشهيرة صور

كشفت شركة كيا العالمية و أحد عمالقة صناعة السيارات الكورية، عن نسختها الجديدة من الايقونة الشهيرة "سيراتو" و لكن يبدو أن كيا تبنت فلسفة جديدة عبر هذا الاصدار و ظهرت بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك و اطلالة بملامح العام 2021.

تستمد هذه النسخة قوتها من سواعد محرك بنزين رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، و 265 نويتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

حصلت السيارة على عدة لمسات ميكانيكية ابرزها نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات، و اطارات رياضية ميشلان SPORT 4، و ممتصات للاصطدام من طراز Bilstein الشهير، مع عدة عناصر فنية تتعلق بمنظومة المكابح المتطورة و المانعة للانغلاق، إلى جانب عدة تعزيزات خاصة بوسائل الأمن و الحماية.

بينما تمتعت النسخة سيراتو "هاتشباك" بمصابيح أمامية انسيابية تعمل بتقنية LED LIGHT، و فتحات تهوية متعددة المقاطع تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و شرائط ضوئية تتقدم مصابيح الضباب الأمامية و التي تقع على جانبي الصادم.

كما دعمت بمرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، و لمسات معدنية لامعة فضية اللون تحيط بناحية الزجاج الجانبي، و جنوط رياضية ذلا تصميم هندسي متعدد الاضلاع تجمع بين اللون الاسود و الفضي، مع سبويلر خلفي أنيق مثبت في الناحية العلوية من زجاج السيارة.

و شملت الناحية الخلفية من سيراتو حزمة من المصابيح الضوئية، و منظومة عادم ثنائية، أما عن المقصورة الداخلية فزودت بـ شاشة ملونة تعمل باللمس تقوم بعرض المعلومات حيث بلغ قياسها 10.25 بوصة، و فتحات تكييف دائرية و عرضية الشكل، و عجلة قيادة مالتي فانكشن.