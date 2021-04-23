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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـ هاتشباك .. كيا تكشف عن نسخة جديدة من سيراتو الشهيرة صور

لمحبي الـ هاتشباك
لمحبي الـ هاتشباك .. كيا تكشف عن نسخة جديدة من سيراتو الشهير

كشفت شركة كيا العالمية و أحد عمالقة صناعة السيارات الكورية، عن نسختها الجديدة من الايقونة الشهيرة "سيراتو" و لكن يبدو أن كيا تبنت فلسفة جديدة عبر هذا الاصدار و ظهرت بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك و اطلالة بملامح العام 2021.

 

تستمد هذه النسخة قوتها من سواعد محرك بنزين رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، و 265 نويتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

حصلت السيارة على عدة لمسات ميكانيكية ابرزها نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات، و اطارات رياضية ميشلان SPORT 4، و ممتصات للاصطدام من طراز Bilstein الشهير، مع عدة عناصر فنية تتعلق بمنظومة المكابح المتطورة و المانعة للانغلاق، إلى جانب عدة تعزيزات خاصة بوسائل الأمن و الحماية.

 

بينما تمتعت النسخة سيراتو "هاتشباك" بمصابيح أمامية انسيابية تعمل بتقنية LED LIGHT، و فتحات تهوية متعددة المقاطع تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و شرائط ضوئية تتقدم مصابيح الضباب الأمامية و التي تقع على جانبي الصادم.

كما دعمت بمرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، و لمسات معدنية لامعة فضية اللون تحيط بناحية الزجاج الجانبي، و جنوط رياضية ذلا تصميم هندسي متعدد الاضلاع تجمع بين اللون الاسود و الفضي، مع سبويلر خلفي أنيق مثبت في الناحية العلوية من زجاج السيارة.

 

و شملت الناحية الخلفية من سيراتو حزمة من المصابيح الضوئية، و منظومة عادم ثنائية، أما عن المقصورة الداخلية فزودت بـ شاشة ملونة تعمل باللمس تقوم بعرض المعلومات حيث بلغ قياسها 10.25 بوصة، و فتحات تكييف دائرية و عرضية الشكل، و عجلة قيادة مالتي فانكشن.

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