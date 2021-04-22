تداول صور قديمة لأطفال يعبثون فى شريط سكة حديد قديم وغير مستخدم بسوهاج

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى صورا لصبية يعبثون بمسامير شريط سكك حديد بناحية قرية مشطا بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية يوم ١٢ من الشهر الجارى تفاصيل الواقعة مؤكدة أن شريط السكة الحديد المشار إليه محل تجديد ويتم استخدامه لتخزين القطارات وغير مستخدم فى الوقت الحالى.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين مقيمين بذات الناحية) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبطهما ، ولم يتم العثور على ثمة مضبوطات ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.