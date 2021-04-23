بعد عرض حلقة الاختيار ٢ ..نجيب ساويرس : عمرى ما زعلت على حد زي زعلى يوم استشهاد الشهيد محمد مبروك

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار ٢ وكتب نجيب ساويرس قائلا "عمرى ما زعلت على حد مقابلتوش و معرفوش شخصيا زى زعلى يوم استشهاد الشهيد محمد مبروك الله يرحمه .. حلقة الاختيار النهارده قلبت علينا المواجع ".



وقامت قناة ONE الفضائية، بعرض الحلقة العاشرة لمسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.



ملخص الحلقة العاشرة لمسلسل الاختيار 2

ووثقت الحلقة العاشرة لمسلسل الاختيار 2، لحادث استشهاد الضابط محمد مبروك، إذ بدأت الحلقة العاشرة بمشهد جنائزي يجسد جنازة وعزاء الشهيد البطل، وتأثر اصدقاؤه المقربين بعد رحيله.

ياتي ذلك بعدما ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.

وعرض صناع مسلسل الاختيار، مقطع فيديو حقيقي لابنة الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاد والدها، والتي انهارت بالبكاء الشديد ووصفت القتلة بالسفلة ومعدومي الضمير، واعقبها اغنية الكينج محمد منير، يهديها لمصر وشهدائها.

ويذهب الضابط الخائن محمد عويس (احمد شاكر عبد اللطيف) لعزاء الضابط محمد مبروك، بعدما ساعد الجماعات التكفيرية في قتل «مبروك»، ويتحدث مع الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) ويأخذ رقم هاتفه، ويستغرب الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) من سلوك «عويس» المريب.

تصل إخبارية للداخلية بتواجد احد المتورطين في قتل الضابط محمد مبروك، مختبئا في القليوبية، فتتوجه قوات الأمن المركزي بقيادة الضابط يوسف رفاعي، ويشتبكان مع الارهابي، الذي يمسك سلاح احد الضباط ويقتله.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.