شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم ٢٣ ابريل ذلك يعني أن لديك طبيعة اجتماعية

وقد تكون بحاجة دائمة للاحتكاك بالعالم من حولك.. لديك أيضا ميل للحركة وحب للسيطرة، ولكن تنقصك أحيانا مراعاة مشاعر الآخرين.



نصيحة:

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.