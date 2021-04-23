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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تكشف عن ملامح الوحش 812.. بإطلالة رياضية

فيراري تكشف عن ملامح
فيراري تكشف عن ملامح الوحش القادم "812" .. باطلالة رياضية في

تواصل شركة فيراري الايطالية العريقة تألقها داخل الاسواق العالمية، فهي تعد واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، و التي اشتهرت باطلالتها الرياضية و قوة الاداء، عبر الحصان الواثب الشهير الذي اختير من قبل مؤسس الشركة اينزو فيراري و الذي يمثل شعارًا تاريخيًا لها.

و بعد فترة من المداولات حول الاصدار القادم من فيراري اشارت التقارير إلى بعض المواصفات و الصور الخاصة بالنسخة الرياضية، و التي لم يعلن على اسمها حتى الأن بشكل رسمي، و لكنها تعرف بالرقم 812 و يبدو انها ستحمل الكثير من التجهيزات الفنية نسبة إلى تصميمها الخارق.

و قد كشفت فيراري أن النسخة 812 سوف تستمد قوتها من محرك V12، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 820 حصان، و هذا يعني أن فيراري سوف تحدث نقلة نوعية في عالم المحركات بهذا الاصدار القوي، و من المتوقع أن تأتي بعزم اقصى للدوران يقدر بـ 718 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كم/ساعة.

و مع هذه الامكانيات الفنية فمن المتوقع أيضًا أن تتخطى سرعة انطلاقها من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قياسية تبلغ 2.9 ثانية فقط.

 

تمتعت السيارة بتصميم انسيابي في المقام الأول، مما يمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع فتحات تهوية جانبية تعزز من اداء السيارة على الطريق، كما تمتعت بمصابيح أمامية حادة و صادم أمامي قريب من مستوى الارض يضيف لمسة رائعة للتصميم الخارجى، إلى جانب العتبات البارزة، و الموجات التي تم نحتها اعلى غطاء المحرك.

و ترتكز فيراري 812 الخارقة على عجلات رياضية كبيرة مدعومة بجنوط معدنية متعددة الاضلاع، مع مقصورة قيادة فاخرة تضم كراسي رياضية و مفهوم ثنائي الأبواب و منظومة عادم مزدوجة الأداء.

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