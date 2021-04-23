وزيرة الهجرة تعلق على زيارة وفد شباب الدارسين بالخارج لمجلس الدولة
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه من المهم رؤية شباب الدارسين بالخارج تاريخ مجلس الدولة للتعريف بكيفية إرساء سيادة القانون و كيفية الحقوق و الحريات والبت في النزاعات الإدارية .
وأضافت"مكرم" خلال لقائها ببرنامج "أخبار مصر" المذاع على قناة "الفضائية المصرية" أنها كانت سعيدة بمشاركة شباب الدارسين الذين يدرسون القانون و القانون الدولي في الخارج ، لافتةً إلى أن هذا كان مجالهم للتعرف و للاستفسار عن عمل مجلس الدولة و عن تكوينه و أفرعه و أهدافه و تاريخه.
و كشفت وزيرة الهجرة، أنها كانت سعيدة بالشباب و سعيدة أيضاً بأسئلتهم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مجلس الدولة و التحول الرقمي في المجلس، مؤكدةً أن كل هذا أضاف لهم الكثير.