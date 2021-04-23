التجارة والصناعة تكشف أهمية موقع التمثيل التجاري الالكتروني

كشف أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد التمثيل التجاري المصري.

وقال أحمد مغاوري في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك اهتمام كبير بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تعاون مع وزارة الاتصالات المصرية لإطلاق الموقع الإلكتروني للتمثيل التجاري ".

وأضاف :" يقدم الموقع الالكتروني وظيفة الدبلوماسية التجارية وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات ونتحدث في الموقع الالكتروني عن الشركات التجارية وكيفية جذب الاستثمارات وتعزيز التواصل بين التمثيل التجاري ومجتمع الأعمال المصري والدولي ".

وتابع:" الموقع الالكتورني يقوم بعرض رؤية مصر 2030 ويتم توجيهها للمجتمع الدولي ويتم طرح خريطة مصر الحديثة في التخطيط والتمثيل التجاري وطرح الفرص الاستثمار التجاري".