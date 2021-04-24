لاتهامهم بالإتجار في المخدرات.. حبس تشكيل عصابي من 11 شخصا 4 أيام بالإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية بحبس تشكيل عصابي مكون من 11 شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع.



وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة العامة برئاسة شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ومشاركة محمد الكاشف وأحمد عماد ومحمود نجيب وأحمد الشُخب وكلاء النائب العام ان المتهمين اشتركو في تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب واتجار المواد المخدرة.



واستمعت النيابة العامة بحضور فريق من سكرتارية النيابة برئاسة حسن فاروق ضم وليد مجاهد وعبد الغني صلاح وأشرف عبد السلام ورضا فؤاد إلي أقوال المتهمين علي مدار 24 ساعة متواصلة.

وكشفت التحققات عن ان المتهمين بينهم عناصر مقيمة بدائرة مركز أبوصوير وفايد بالإسماعيلية ولهم محل إقامة بشمال سيناء وعناصر بمحافظات سوهاج وأسيوط وانهم كونو شبكة لجلب وترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

وضبطت عدة حملات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالتعاون مع قطاع الامن الوطني والأمن أكثر من 10 آلاف قرص مخدر وكمية كبيرة من الكوكايين وحوالي 100 فرش حشيش.

كما ضبطت الحملة 8 سيارات مختلفة بينهم سيارتين ماركة مارسيدس 2021 و6 سيارات ماركات سكودا وتويوتا وهيونداي ومبلغ مالي ضخم من عملات مصرية واجنبية وكمية من الأسلحة والذخيرة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهت عدة ضربات أمنية لتجار الهيروين في الإسماعيلية ونجحت خلال الفترة الماضية في ضبط 3 مصانع لإعادة تدوير الهيروين، وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية كميات من الهيروين تجاوزت 40 كيلو بمبالغ مالية تجاوزت 30 مليون جنيه.

كما ضبطت الإدارة العديد من العناصر الاجرامية الخطرة التي تعمل علي جلب الهيروين وتوزيعه في منطقة القناة وشرق الدلتا علي نشاط واسع.