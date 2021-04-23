البصق ونسر الأهلي.. تفاصيل خناقة محمد طلعت مع أسامة نبيه فى مباراة الانتاج والزمالك

3 حالات طرد في سهرة رمضانية

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الزمالك والإنتاج حركات غير أخلاقية، حينما قام محمد طلعت مهاجم الإنتاج بالبصق على أسامة نبيه المدرب المساعد بجهاز نادي الزمالك الفني أثناء استبداله، قبل أن يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجهه، قبل أن يقوم بالإشارة إلى نسر النادي الأهلي بيده، ليقوم حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجهه.

وينتظر محمد طلعت عقوبة قاسية من قبل اتحاد الكرة المصري طبقا للائحة، والتي تنص على الإيقاف 4 مباريات بعد قيامه بالبصق وإشارات غير أخلاقية.

وسجل أهداف الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي فى الدقيقة 21 من زمن المباراة من ضربة جزاء ، وأضاف الهدف الثاني حميد أحداد فى الدقيقة 40.

وشهدت مباراة الزمالك والإنتاج 3 حالات طرد، حيث أشهر الحكم أمين عمر بطاقة حمراء لأحد عمال نادي الإنتاج الحربي في الشوط الأول بعد الاعتراض المتكرر، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء لمحمد عبد الغني مدافع الزمالك إثر حصوله على بطاقتين صفراوتين، كما طرد الحكم محمد طلعت أثناء استبداله بعد اشتباكه مع الجهاز الفني للقلعة البيضاء.

الزمالك رفع رصيده من النقاط الى 36 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 10 لقاءات.