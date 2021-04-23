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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصدمات التي تعرضت لها

الإنفصال.. عبير صبري تكشف عن أكبر صدمات تعرضت لها.. فيديو

عبير صبري
عبير صبري

حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".


وقالت "صبري"، خلال استضافتها ببرنامج  ببرنامج "رمضان أحلى"، تقديم الإعلامية "أسما إبراهيم"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك نوع من الأشخاص تهزمه الصدمات وتكسره وتقلل من طاقته، وهناك نوع آخر تقويه الصدمات".


وأشارت: "لازم الشخص يقاوم الصدمات بكل طاقته ولا يستسلم أبدأ"، موضحه: "من أكبر الصدمات التي تعرضت لها وأثرت عليا موت بابا لانه آذاني كثيرا، وانفصال ما في حياتي وغدر الصحاب وأذي من شخص مقرب، ومجهود أبذله بدون مقابل".


وتابعت: "بحب الطقوس العاطفية، وبحب أدي الحب.. والحياة بتعلمنا أن الرومانسية المفرطة تؤذي الشخص، وممكن اللي قدامك يحبها ويستفيد بيها بس ممكن تؤذي الشخص".

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