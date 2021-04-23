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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا يهنئ الشعب بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

صدى البلد

هنأ الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا الشعب المصري قيادة وشعبا بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان.

 

وقال عبدالحميد نقريش الامين العام لاتحاد  العام للجالية المصرية بفرنسا في بيان،  انه يسعدنا أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل ملحمة تاريخية  وتجسد أروع المعاني للكرامة والعزة والتضحيات الغالية التي بذلها جنودنا المصريون البواسل من أجل تحرير أراضينا المصرية الغالية والتي تعد نقطة تحول مصيرية في حياة كل مصري وتاريخ مشرف يتوارثه الأجيال على مر العصور.

 

وأضاف: تحية للشعب المصري العظيم الذي صمد في أحلك الظروف والايام ليظل إرثا من الشموخ والشرف عند الأجيال المصرية وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات وتحية لرجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين كتبوا بدمائهم الزكية هذه الملحمة الخالدة.

 

وطالب نقريش أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة داعيا المولي عز وجل ان يمن على شعب مصر العظيم بالمزيد من التقدم والازدهار”.

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