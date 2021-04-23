الولايات المتحدة تعيد قطعا أثرية إلى أفغانستان..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تسليم الولايات المتحدة إلى الحكومة الأفغانية 33 قطعة أثرية استولى عليها تاجر قطع فنية في نيويورك، حيث تقول السلطات إنه من أكبر مهربي الآثار في العالم.

وقد تسلمت السفيرة الأفغانية في واشنطن رؤيا رحماني المجموعة الأثرية، خلال حفل أقيم في نيويورك إلى جانب مكتب مدعي عام منطقة منهاتن ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، حيث تمت استعادة القطع الأثرية كجزء من عملية تحقيق واسعة في الاتجار بالآثار من عدد من البلدان.

وتقول رحماني إن تنوع القطع يعكس تنوع الثقافات العديدة، التي أثرت في المنطقة عبر الزمن، مبينة أن عديد الحضارات والناس والأفكار المختلفة شقت طريقها عبر طريق الحرير من جهة من العالم إلى جهة أخرى، وهو ما تدل عليه القطع الأثرية.