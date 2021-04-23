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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إعفاء مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه وعودته لعمله الأصلي

صدى البلد

قرر  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إعفاء الشيخ سعيد عيسى عطا سليمان المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه ، وعودته لعمل الأصلي .

كما قرر  خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حسام صبري أحمد السيد إمام مسجد صهيب الرومي بالشرابية بالقاهرة ونقله إلى إدارة منشية ناصر بالقاهرة ، مع إحالة جميع العاملين بالمسجد للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف لتقصيرهم في أداء عملهم الوظيفي.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الجيش المصري، جيش رشيد يحمي ولا يبغي، وأن مصر دولة لا تكن شراً لأحد ولا تعتدي ولا تظلم ولا تطمع في حق أحد، لكن الجيش دائماً نار تحرق المعتدين أو من يفكر في الاعتداء على مصر أو أي من مكتسباتها، كما يستدعى أن نقف بقوة وعزيمة لا تلين خلف الرئيس والجيش والشرطة في سبيل الدفاع عن وطننا وحقوقه.

 


وهنأ وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري كله والأمة العربية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان العظيمة، التي تدعو للافتخار بالقوات المسلحة وتضحيات الشعب المصري، سائلاً الله -عز وجل- أن يجعل أيامنا كلها أيام عز ونصر ومنعة ورقي.

 


وأكد وزير الأوقاف - في كلمة خلال احتفالية الوزارة بذكرى العاشر من رمضان الليلة، عقب صلاة التراويح بمسجد (الرحمة) بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي افتتحه الوزير ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي - أن القوات المسلحة والشرطة مرابطون على الحدود للدفاع عن الوطن، مشددا على أن مهمة الدفاع عن الوطن لم ولن تتوقف على جيل دون آخر بل تنتقل من جيل الى جيل، وأن ضريبة الدفاع عن الوطن يدفعها كل جيل من روحه. 
 

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