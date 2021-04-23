يعد الكركديه من المشروبات الرمضانية الشهيرة فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية من أهمها تنشيط القلب والوقاية من السرطان.

هل الكركديه يسبب الإجهاض...



يساعد غنى الكركديه بمركبات الفلافونويد فى عمله كمضاد قوي للاكتئاب ويعمل الكركديه على التخفيف من آلام الطمث وعلى التوازن الهرموني أما الإسراف في شربه خاصة للنساء الحوامل فقد يتسبب بالإجهاض.

الكركديه للحامل فى الشهر الرابع...

فقد حذرت الدراسات من تأثير عصير الكركديه أو منتجات الكركديه للحامل فقد يؤدي شربه إلى حدوث انقباضات مبكرة في الرحم تؤدي إما إلى إجهاض أو ولادة مبكرة.

لا يقتصر خر شرب تناول الكركديه للحامل على أشهرها الأولى إنما يجب على الحامل في أشهرها الأخيرة أيضًا توخي الحذر خوفًا من ولادة غير متوقعة او مخ لها.

لا يوجد دراسة أكيدة على كمية الكركديه للحامل التي قد تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة فلربما كانت كمية قليلة منه كفيلة بعمل هذا لذا من الأفضل أخذ تدابير الوقاية والحماية.

شربت الكركديه وانا حامل...

بسبب الآثار الجانبية للكركديه فلا ينصح بتناوله أثناء الحمل، لأن تناوله قد يزيد من خطر حدوث العديد من المضاعفات ومن الأفضل تجنبها، فالكركديه يمكن أن يحفز عنق الرحم للانقباضات، مما قد يؤدي لحدوث الإجهاض، كما أنه من الممكن أن يسبب انخفاض في ضغط الدم لدى الحامل.

تناول الكركديه للحامل فى الشهور الأخيرة...



تزويد الحامل بكمية مناسبة من مضادات الأكسدة، والتي من أهمها البلافوفونيد، بحيث تحمي هذه المواد خلايا الجسم من مسببات الأمراض ومختلف المشاكل الصحية، وبالتالي تسهم في تقوية الجهاز المناعي للحامل.