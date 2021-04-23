بعينك أرى الحياة..شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ نجلتها

شاركت الفنانة شريهان متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة لها مع نجلتها.



وعلقت شريهان على الصورة قائلة "‏بعينك أرى الحياة يا أجمل إبتسامة أعادت لقلبي الحياة "..





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرا للفنانة شريهان، وهي تحكي عن الحادث الأليم الذي مرت به حتى تماثلها للشفاء.



وقالت شريهان في أحد اللقاءات التليفزيونية المسجلة، إن الحادثة كانت بعربيتها قائلة: "أنا سمعت ٧٠٠ قصه عن الحادثة وهيجي اليوم اللي هحكي فيه أصل القصة، وهي فعلا كانت صعبة جدا وبشعة العربية انقلبت أكثر من مرة وظهري انكسر والعمود الفقري والحوض انكسر وعصب رجلي الأيمن اتقطع العظم دخل في النخاع الشوكي".



وأضافت "الطبيب المعالج طلب مني اعمل عملية، وسافرت باريس ومضيت على إقرار للعملية ومكنش فيه أمل إني أقف، العملية خدت وقت ٩ ساعات وبعدها دخلت الإنعاش يومين، وقعدت ٦ شهور بالحزام، وتعبت جدا جدا علشان أقدر أقف بس ومكنش فيه أمل إن أنا أقف ومش قادرة احكي عن العذاب والألم اللي انا مريت بيه كنت مربوطه بالسرير وجسمي كله خراطيم ومينفعش اتكلم، وكان أكبر قلم خدته من الفن والفنانين الذين لم أجد دعم معنوي منهم ولو بكلمة".



وتابعت " كنت عندي ارادة من ربنا اني اخف فكنت بقف واقعد و بنزل السلم واطلعه قبل ما الدكتور يقولي ، قعدت سنه كامله في السرير، وبعدها بسنه اتكسرت تاني ورجعت باريس تاني عملت عملية وجلست سنه كمان في السرير وبعدها بـ ٣ سنين رجعت للجمهور ومكنتش قادرة أوصف كم حب الناس من جميع أنحاء العالم.