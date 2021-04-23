شمس الكويتية: دفنت نفسي 20 دقيقة لأجرب الموت.. ولا يوجد رجل في الوطن العربي يستحق أتزوجه

حلت الفنانة شمس الكويتية، ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبي في برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”، وتناول الحوار الكثير من التفاصيل الخاصة بحياة الفنانة، وعلاقتها السابقة، كما كشفت عن حالتها الاجتماعية وصرحت بأنها لا يمكن أن ترتبط بشخص مرتبط، حيث:





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تحدثت الفنانة شمس الكويتية، عن أزمتها مع الفنان هاني شاكر، قائلة :"أنا أعشق الفنان كثيرا..وأنا كنت متواجده في مهرجان ولبسي كان على أساس المهرجان".



ولفتت إلى أن ما قالته الفنانة شيرين عبد الوهاب عنها أمر مقصود وهي تقوم بالاعتذار عما قالته.

وأردفت أن ما انتشر حول نشرها فيديو وهي ترتدي حذاء من الذهب ليس حقيقي، مضيفة: “أنكرت هذا الأمر، وأنا لا أعاني من نقص حتى ارتدي حذاء من الذهب”.



وكشفت دفنت نفسها أكثر من مرة حتى تقتل الغرور بداخلها، ولكي تجرب فكرة الموت والإحساس في تلك اللحظة.

وأضافت :"كنت على البحر وطلبت من أحد الأشخاص أن يقوم بدفني وقمنا بالحفر وبقيت في الداخل 20 دقيقة.. في الأول وشي كان برا بس بعدها طلبت أنهم يدفنوني بالكامل".

وأوضحت أنها شعرت بالسلام والراحة خلال قيامها بهذ الأمر، مضيفة: “المكان دا أفضل من الخارج”.