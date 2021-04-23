وفاء عامر تنعى الكاتب مصطفى محرم

نعت الفنانة وفاء عامر الكاتب والسينارست مصطفى محرم الذي توفي مساء اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية .



وكتبت وفاء عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة "‬‏‪‏مصطفي محرم صاحب الابداعات الرمضانية و السينمائية الفاتحة خالص العزاء للاسرة الفنية و اسرته انا لله و إنا إليه راجعون ".





ويعد الكاتب مصطفى محرم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، أحد أهم كتاب السيناريو المصريين، عمل مع اغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية مثل "أغنية على الممر"، "الراقصة والطبال " وغيرها، اتجه منذ التسعينيات للدراما ليصنع بعض المسلسلات المتميزة التي حققت نجاحا مبهرا..



مصطفى محرم تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "والدى فى العناية المركزة.. أرجو الدعاء".





ومن أعمال الراحل مصطفى محرم، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.



كما قدم مسلسلات مصطفى محرم "رد قلبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "مشوار امرأة"، "على يا ويكا"، "ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "ميراث الريح"، "مولد وصاحبه غياب" وغيرها.