بعد عرض الحلقة 10 من الاختيار2.. أحمد مكي يتصدر تويتر

تصدر اسم الفنان أحمد مكي تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الاختيار2، ومشهده المؤثر بعد وفاة زميله وانهيار عائلته.

أحمد مكي تريند

ظهر أحمد مكي في الاختيار2 خلال الحلقات الماضية بصورة مختلفة عن الأدوار المعتادة عليه خلال السنوات الماضية، وتداول رواد السوشيال ميديا مشاهد الرومانسية التي جمعته بأسماء أبو اليزيد التي تخللها بعض اللقطات الكوميدية.

شهدت الحلقة رقم 10من مسلسل الاختيار2 أحداث جنازة وعزاء الشهيد محمد مبروك، كما توفي أحد زملاء يوسف الرفاعي الذي يقوم بدوره مكي متأثرا بإصابته في المستشفى.

عقب رؤيته لحالة زوجة وأهل صديقه المتوفي، اتصل يوسف الرفاعي بخطيبته عالية وأخبره بحبه لها، ثم رغبته في الانفصال عنها خوفا عليها من المرور بمثل هذا الموقف بعد وفاته، وهو نفس السبب الذي كان يمنعه من إخبارها بحبه لها من قبل.

شهدت الحلقة 9 من مسلسل الاختيار2، حادث اغتيال الشهيد محمد مبروك المقدم بالأمن الوطني قبل إدلائه بشهادته في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان، على يد مجموعة من العناصر الإرهابية.