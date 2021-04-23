عبير صبري: مبسوطة بالعمل مع يسرا.. وأتمنى مقابلة منى زكي.. فيديو

مبسوطة بالعمل مع يسرا

حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



وقالت "صبري"، خلال استضافتها ببرنامج ببرنامج "رمضان أحلى"، تقديم الإعلامية "أسما إبراهيم"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الفنانة يسرا أكبر نجمة اشتغلت معاها ومبسوطة وفرحانه اني اشتغلت مع الفنانة الكبيرة يسرا العام الماضي، وأتمنى تكرار التجربة".



وأضافت الفنانة عبير صبري: "أحب أشتغل مع الفنانة منى زكي، واتمنى يجي شغل نتقابل فيه مع بعض".



وأشارت: "لازم الشخص يقاوم الصدمات بكل طاقته ولا يستسلم أبدأ"، موضحه: "من أكبر الصدمات التي تعرضت لها وأثرت عليا موت بابا لانه آذاني كثيرا، وانفصال ما في حياتي وغدر الصحاب وأذي من شخص مقرب، ومجهود أبذله بدون مقابل".



وتابعت: "بحب الطقوس العاطفية، وبحب أدي الحب.. والحياة بتعلمنا أن الرومانسية المفرطة تؤذي الشخص، وممكن اللي قدامك يحبها ويستفيد بيها بس ممكن تؤذي الشخص".



