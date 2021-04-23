أشهر سيارة في العالم .. الاسطورة "بيتل" تعود من جديد| صور

تعتبر النسخة التاريخية فولكس فاجن "بيتل" هي واحدة من اشهر السيارات حول العالم، و التي احدثت ثورة صناعية كبيرة من قبل الصانع الألماني المخضرم، و القصة التاريخية تعود عندما قرر حزب العمال الألماني بانشاء أول سيارة تحمل مفهوم سيارة الشعب نسبة لكلمات Volkswagen بالالمانية، لتبدأ الرحلة التاريخية في عام 1937.

و ظلت النسخة بيتل منذ هذا التوقيت وهي ترتبط باذهان العديد من محبيها ، و الفضل يرجع إلى تصميمها الخارجي المميز و المختلف، و يبدو أن فعاليات معرض شنغاي للسيارت في نسخة العام 2021 تحمل الكثير من المفاجأت، حيث كشفت شركة أورا التابعة لـ جريت وول الصينية عن سيارة جديدة تتزين بالثوب المعهود للخنفساء الشهيرة بيتل.

تاتي النسخة الجديدة باسم PUNK CAT، و هي بالفعل قريبة للغاية للسيارة الالمانية العريقة، و لكنها تمتعت باطلالة عصرية و عدة لمسات داخلية و خارجية مختلفة، و ظهر ذلك عبر مفهوم جديدة لـ بيتل و هو الأبواب الرباعية، تاركة الابواب الثنائية لزمن الماضي.

و ارتكزت PUNK CAT على عجلات رياضية مدعومة بجنوط فضية اللون، من 5 اضلاع تتخذ شكل النجمة مع عتبات بارزة قليلًا، و الرفارف النصف دائرية القياسية، مع ازدواجية اللون الخارجي للسيارة و الذي جمع بين الاخضر اللامع و الأبيض اللؤلؤي، مع مصابيح بيتل البيضاوية و الصادم المعدني الشهير، و مرايات جانبية دائرية.

و على الرغم من عدم توافر المعلومات الدقيقة حول قوة المحرك فمن المتوقع أن تأتي هذه النسخة بمحرك كهربائي، يستطيع ان قوة قدرها 105 كيلووات، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، و عدة خيارات فنية للبطاريات المستخدمة تتراوح سعتها بين 46 إلى 59 كيلووات/ساعة.

و لاشك أن النسخة PUNK CAT تأتي بمقصورة داخلية انيقة، مع تطعيمات لامعة باللون الذهبي، و لمسات من المعادن و الجلود الفاخرة، كما تضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس تساعد على عرض الوسائط المتعددة و التطبيقات الحديثة، مع فتحات تكييف دائرية ذات غطاء ذهب اللون أيضًا، كما أن المقصورة الداخلية تتألق باللون الخارجي للسيارة و هو الاخضر و الابيض.