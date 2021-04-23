أكلة من اليمن.. طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن

إذا كنتي تودين تقديم اكلات مختلفة علي سفرتك في رمضان يمكنك أن تتعلمي أكلة جديدة من الأكلات اليومية التي نقدمها اكلة من كل دولة .

أكلة اليوم من اليمن مندي الدجاج بالفرن

المقادير



- مكوّنات الأرز :

الأرز : 2 كوب (منقوع في الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة)

الزيت النباتي : كمية

ملح : حسب الرغبة

بهار دجاج : حسب الرغبة

البصل : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

القرنفل : 3 حبات

القرفة : 2 عود

الماء : 3 اكواب

- الدجاج : 1 كيلو (مقطع)

- عصير الليمون : ربع كوب

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : رشّة (مطحونة)

- الزعفران : رشّة

- الزنجبيل : رشّة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)



طريقة التحضير



نخلط كلاً من عصير الليمون وبودرة البصل والثوم والبهارات المشكلة في وعاء كبير الحجم ثم نضيف كلاً من البابريكا والزعفران والزنجبيل مع ضرورة الخلط المستمر للمكوّنات حتى تتداخل وتتماسك.



نقوم بنقع الدجاج في التتبيلة الناتجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات ثم نسخّن الزيت النباتي في قدر على النار ونضع البصل ونقلّبه حتى يذبل.



نضيف الأرز ونقلّب جيداً حتى تتداخل المكوّنات معاً ثمّ نضع الأرز في صينيّة مخصصة للفرن ثم نضيف إلى الصينيّة كلاً من القرفة والقرنفل وبهارات الدجاج ثمّ نسكب الماء حتى نغمر المكوّنات.

نقوم بتغليف الصينية بورق قصدير ثمّ نُحدث ثقوباً داخله باستخدام سكين.



نقوم بوضع الدجاج على ورق القصدير من الأعلى ثم نغلّف الصينية مرةً أخرى بطبقة ثانية من القصدير.



نُدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية ونتركها لما يقارب 45 دقيقة.



ثم نُخرج الصينية من الفرن ونُزيل ورق القصدير ونضع الدجاج فوق الأرز ونعيدها إلى الفرن حتى تتحمّر.



نغلّف فحمة صغيرة بورق قصدير ثمّ نضعها في منتصف الصينية ونتركها لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تتشرب الصينية بنكهة الفحم.