عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة جدة أسامة حسني لاعب الأهلي السابق

صدى البلد

أعلن أسامة حسني لاعب النادي الاهلي السابق  عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  وفاة جدته.
 

وكتب أسامة حسني قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون جدتي في ذمة الله ... أسأل الله لها الرحمه والمغفره وأن يسكنها فسيح جناته العزاء قاصر علي تشييع الجنازه في الشرقيه نسألكم الدعاء ".

 

وكشف مصدر بالأهلي أن هناك خطة كاملة للتوسع في فروع جديدة للقلعة الحمراء في عدد من المحافظات والتي بدأت بالقاهرة.

ويملك الأهلي مقرين هما الجزيرة ومدينة نصر وهناك الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وقال المصدر ان زيارة محمود الخطيب رئيس النادي للمنصورة اليوم لمعاينة بعض قطع الأراضي هي تأتي ضمن تلك الخطة التي يتولي الملف فيها ويبذل جهوداً كبيرة في هذا الشان محمد جمال الجارحي عضو المجلس.

وأضاف أن الأهلي يتعاون مع مؤسسات الدولة في هذا الشان بما يساعد في زيادة التنمية العمرانية كما حدث في الفرع الجديد بالأقصر الذي أفتتح مؤخراً بطيبة الجديدة.

وأوضح أن خطة الأهلي شاملة وتستمر لمدة عشر سنوات تهدف للتواجد بعدد من المحفاظات بهدف زيادة التواصل مع جماهيره ومحبية .

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3846055618805313&id=100002027396486

الخطيب الأهلى محمود الخطيب أسامة حسني النادي الأهلي

ترشيحاتنا

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك عنيفة غرب مأرب

فوازير رمضان .. أيمن يونس يعلق على أداء الزمالك أمام الإنتاج

زير نساء.. شاب يرتبط بـ 35 سيدة في نفس الوقت لغرض واحد

سيد عبدالحفيظ: خصومات اللاعبين بالأهلي تعتمد على اللائحة وليست بالمزاج

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان

أسامة نبيه يكشف سبب انفعاله خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

بن شرقي بدأ بالسخرية .. تعليق محمد طلعت على واقعة البصق فى وجه مدرب الزمالك

الليلة.. بيان جديد من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ