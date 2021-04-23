وفاة جدة أسامة حسني لاعب الأهلي السابق

أعلن أسامة حسني لاعب النادي الاهلي السابق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة جدته.



وكتب أسامة حسني قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون جدتي في ذمة الله ... أسأل الله لها الرحمه والمغفره وأن يسكنها فسيح جناته العزاء قاصر علي تشييع الجنازه في الشرقيه نسألكم الدعاء ".





وكشف مصدر بالأهلي أن هناك خطة كاملة للتوسع في فروع جديدة للقلعة الحمراء في عدد من المحافظات والتي بدأت بالقاهرة.

ويملك الأهلي مقرين هما الجزيرة ومدينة نصر وهناك الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وقال المصدر ان زيارة محمود الخطيب رئيس النادي للمنصورة اليوم لمعاينة بعض قطع الأراضي هي تأتي ضمن تلك الخطة التي يتولي الملف فيها ويبذل جهوداً كبيرة في هذا الشان محمد جمال الجارحي عضو المجلس.

وأضاف أن الأهلي يتعاون مع مؤسسات الدولة في هذا الشان بما يساعد في زيادة التنمية العمرانية كما حدث في الفرع الجديد بالأقصر الذي أفتتح مؤخراً بطيبة الجديدة.

وأوضح أن خطة الأهلي شاملة وتستمر لمدة عشر سنوات تهدف للتواجد بعدد من المحفاظات بهدف زيادة التواصل مع جماهيره ومحبية .

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