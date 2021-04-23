كشف غموض جثة مزارع قنا.. توفي طبيعيا أثناء تواجده بمزرعته في منطقة الكلاحين

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض واقعة العثور على جثة مزارع داخل مزرعة بصحراء قرية كلاحين الحاجر.

وتبين من التحريات، أن الجثة لشخص يدعي مصطفي الخطيب ٨٢ عاما، مقيم بمنطقة نجع سالم التابعة لقرية الكلاحين، و أنه كان يتفقد أرضه بمنطقة الكلاحين وتوفي خلال تواجده بالأرض.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور علي مجهولة الهوية في إحدى الزراعات الصحراوية بمنطقة كلاحين الحاجر.

و فور وصول قوة أمنية تم إخطار مرفق الإسعاف، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهه جنائية وراء واقعة الوفاة، فتم إخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثة.



