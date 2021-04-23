تكشف سر رشاقتها
عبير صبري تكشف سر رشاقتها.. فيديو
حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".
وكشفت "صبري"، عن سر رشاقتها قائه: "فيه أيام بأكل كثير جدا، وأيام تانية ببطل أكل خالص"، موضحه: "بحاول قبل التصوير أمشي كتير وأقلل النشويات".
وأضافت: "لو فيه يومين تلاتة أكلت جامد، في المقابل بخف الأكل 4 أيام، وأنزل أمشي كتير كل يوم ساعة أو نصف ساعة، وبروح الجيم".
وأشار: "بحب الطقوس العاطفية، وبحب أدي الحب.. والحياة بتعلمنا أن الرومانسية المفرطة تأذي الشخص، وممكن اللي قدامك يحبها ويستفيد بيها بس ممكن تأذي الشخص".