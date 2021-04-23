فريدة الشوباشي في ذكرى العاشر من رمضان: رجالة إسرائيل كانت بتعيط يومها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها كانت متواجدة في فرنسا في توقيت حرب أكتوبر 1973، مضيفة:" الرجالة في إسرائيل كانوا بيعيطوا يوم العبور في العاشر من رمضان ".



وأضاف فريدة الشوباشي في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" اسرائيل أنشأت خط بارليف واعتقدت انه لن يتأثر بشيء، ولكن الجيش المصري استخدم مدافع المياه من أجل فتح ثغرات في خط بارليف ".

وأكملت فريدة الشوباشي :" إسرائيل كانت تعتقد ان الجيش المصري لن يكون قادر على عبور خط بارليف المنيع".

وتابعت فريدة الشوباشي :" بعد نكسة 1967 قررنا العبور وهزمنا الهزيمة التي تعرضها لها وبدأنا في التجهيز لحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر لاستعادة الأرض ".