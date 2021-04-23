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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأول مرة في التاريخ.. ناسا تنجح في إرسال طائرة إلى كوكب المريخ

صدى البلد

يتوق العلماء لمعرفة أسرار الكواكب المحيطة بـ كوكب الأرض وإمكانية العيش عليها والاستقرار على سطحها، وفي هذا السبيل ينفقون أوقاتهم وأبحاثهم، فمؤخرًا اقترب علماء  ناسا من الكوكب الأحمر، حيث نجحت وكالة الفضاء الأمريكية  لأول مرة في التاريخ في إطلاق طائرة هليكوبتر فوق سطح المريخ مرتين، وتهدف ناسا من تلك المهمة أن تتابع عن كثب ما يدور على سطح كوكب المريخ ودراسة خصائصه وغيرها من المعلومات المنقوصة عن الكوكب الأحمر.

 

الوصول إلى المريخ

حقق العلماء نجاحا في الوصول إلى المريخ، فكانوا يكافحون من أجل تشغيل البرنامج والقيام بالرحلة، حيث أمضت وكالة الفضاء الأمريكية ست سنوات في تطوير شركة Ingenuity  لـ طائرة هليكوبتر، والتي تم نقلها إلى الكوكب الأحمر الشهر الماضي على متن عربتها الجوالة Perseverance.

 

مشكلة تقنية توقف رحلة الطائرة إلى المريخ 


في الأصل ، كانت وكالة ناسا تهدف إلى الطيران في 11 أبريل ، لكن مشكلة برمجية أصابت الفريق في الليلة السابقة عندما وضع نظام أمان داخل المروحية حداً لاختبار الدوارات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

ثم أمضى المهندسون الأسبوع التالي في محاولة القضاء على المشكلات وتمكنت الرحلة من اختبارها مع أول رحلة تمت في الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت جرينتش في 19 أبريل.

 

صعدت المركبة  ووزنها 1.8 كجم ، إلى ارتفاع ثلاثة أمتار ، وحلقت لمدة 30 ثانية ، ثم استدارة ثم هبطت مرة أخرى إلى السطح.

 

الطائرة تصل إلى المريخ

 وكان الاختبار الثاني في 22 أبريل ، شهد تحليق المروحية على ارتفاع طفيف ، على ارتفاع خمسة أمتار بدلاً من ثلاثة أمتار.

 

ثم حامت لفترة وجيزة قبل أن تميل نفسها لتتمكن من التحرك جانبيًا لمسافة مترين، فيما قال  "ميمي أونج" ، مدير مشروع Ingenuity Mars Helicopter في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا: "يمكننا الآن أن نقول إن البشر قد طاروا مروحية على كوكب آخر".

 

الهدف من إرسال طائرة هليكوبتر إلى المريخ


كما قال بوبي براون ، مدير علوم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا [JPL] :"تأمل ناسا أن يمهد ذلك الطريق للمراقبة الجوية للمريخ ووجهات أخرى في النظام الشمسي ، مثل كوكب الزهرة أو قمر زحل".

المريخ

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